İSTKA İstanbul’a 89 proje yapacak

İstanbul
Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2018 yılı Mali Destek Programları proje değerlendirme sonuçları belli oldu. Üç Mali Destek Programı kapsamında toplam bütçesi 124.9 milyon lira olan 89 proje hayata geçirilecek. Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında 35 proje, Girişimcilik Mali Destek Programı ile 17 proje ve Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile de 37 proje desteklenecek. 2010-2017 arasında 7 defa Mali Destek Programları ilan eden İSTKA, toplam 678 projeyi hayata geçirdi.