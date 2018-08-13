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Ofislerde kiralar TL’ye dönüyor

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Ofislerde kiralar TL’ye dönüyor
JLL Türkiye'nin 2018'in ilk yarısını mercek altına alan ' Pazarı Görünümü' raporuna göre, A sınıfı ofis piyasasında boşluk oranı bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 21.9'dan yüzde 20.9'a geriledi. En önemli değişikliklerin başında ise kira kontratlarının TL üzerinden gerçekleşmeye başlaması geliyor.
Rapora göre AVM sayısının 2021 sonunda 454'e çıkması bekleniyor. 2018'in ikinci yarısında açılması planlanan uzmanlaşmış AVM'lerle sektörde yeni bir dönemin başlayacağı ifade ediliyor.
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Ofislerde kiralar TL’ye dönüyor
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