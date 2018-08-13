Son dakika | Bugün altın ne kadar oldu? 13 Ağustos Pazartesi çeyrek, gram, tam altın fiyatları burada

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri burada! Bir kaç gündür altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik ve inişli çıkışlı grafik vatandaşların neredeyse tüm odak noktasını bu yöne çekmiş durumda. En çok aratılan soruların başında ise altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu geliyor. Düğün sezonunun gelmesi ile birlikte takı almak isteyen vatandaşların da odak noktası altın fiyatlarına kaymış durumda. Altın fiyatları ile ilgili tüm güncel ve doğru bilgileri Sabah.com.tr aracılığıyla bulabilrsiniz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatları araştırması yapan bireyler için altınla ilgili tüm detaylar haberimizde.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları bugüne yükselişle başladı. Altında yaşanan hareketlilik sürerken vatandaşların da bu konuyla ilgili araştırmaları sürüyor. İşte altın fiyatlarında yaşanan tüm gelişmeler, 13 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları...