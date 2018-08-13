Son dakika haber: Bugün dolar ne kadar? 13 Ağustos Pazartesi dolar ve euro ne kadar kaç TL? İşte güncel döviz kurları

Dolar ve euro son dakika! Dolar ve euro ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Türkiye'ye karşı kur saldırıları ile diz çöktürme uğraşında olan dış güçler operasyonlarına devam ediyorlar. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama geldi. Bakan Albayrak, ekonomik saldırılara karşı her türlü önlemin alındığını belirtti. Hazırlanan aksiyon planlarının bugünden itibaren devreye gireceğini belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN REST ÇEKTİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kur üzerinden Türkiye'yi yıpratma uğraşında olan dış mihraklara sert cevap verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri;

"Darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla yapmak istiyorlar. Buna ekonomik savaş derler. Üretim, ticarette bir daralma mı söz konusu? Ekonomik hiçbir sebebi yok. Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir. Bunun amacı da ülkemiz ekonomisinin savunma mekanizmasını etkisiz hale getirerek ülkemizi teslim almaktır, Türkiye'ye ve Türk milletine diz çöktürmektir. Oyununuz gördük ve meydan okuyoruz. Teslim olmayacağız. Üretmeye, ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz. Birileri kapıları kapatır, Mevlam başka kapı açar."

"CEVABIMIZI YENİ İTTİFAKLARA, ORTAKLIKLARA YÖNELEREK VERİRİZ"

"Kulakları vardır duymazlar, dilleri vardır Hakkı konuşamazlar. Dilleri mühürlüdür. Bunu bileceğiz. 81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını terör örgütleriyle ortaklığına feda edenlere hadi güle güle deriz. Ben senin stratejik ortağınım Afganistan'da, Somali'de, Bosna'da beraber oldum. Şu an Kabil'de havalimanını biz koruyoruz. Böyle stratejik bir ortağına PYD/YPG gibi terör örgütlerini sahiplenerek nasıl kenara koyarsın. 5 bin TIR silahı kuzey Suriye'ye taşıyorsun. Terör örgütlerine teslim ediyorsun, bunları bize karşı kullandırıyorsun. Terör örgütleriyle ilişkisi olan bir papaz için Türkiye'yi feda ediyorsun. Gereği neyse bir hukuk devleti olarak biz onu yaparız."

DOLAR VE EURO BUGÜN KAÇ TL NE KADAR?

Dolar ve eurodaki inişli çıkışlı grafik devam ediyor. Dış güçlerin kur algısı üzerinden Türkiye'yi yıpratmaya çalışmak istemeleri devam ederken piyasaların durumunu merak eden kişilerin en çok arattığı konuların başında ise dolar ve euro ne kadar? Kaç TL? soruları geliyor. Konuyla ilgili en detaylı ve doğru bilgileri Sabah.com.tr aracılığıyla öğrenebilirsiniz. şte piyasalarda güncel dolar ve euro fiyatları!