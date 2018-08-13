Son dakika haber: Dolar ve Euro bugün ne kadar kaç TL? 13 Ağustos Döviz kuru dolar euro alış satış rakamı!

Türk ekonomisine yapılan dış kaynaklı saldırılar sonucu döviz kurunda son dakika hareketliliği sürüyor. Piyasalardaki inişli çıkışlı grafiği yakından takip eden yurttaşlar, dolar ve euro fiyatlarını yakından izliyor. 13 Ağustos 2018 Pazartesi itibari ile dolar ve euro ne kadar? sorusu en çok aranan konu haline geldi. Dolar ve euro bugün kaç TL ne kadar oldu? Sabah.com.tr olarak derlediğimiz haberimizde, bugün güncel döviz fiyatlarına yer verdik. Peki, dolar ve euro ne kadar? İşte güncel döviz kuru ve piyasalardaki son duruma ilişkin merak edilen detaylar...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Merkez Bankası'nın dün gece gelen müdahalesi ve yapılan spekülatif atağa karşı, vatandaşlarımız dolar ve euro bugün kaç TL oldu? sorusunun cevabını arıyor. Dolar ve euronun alış satış fiyatındaki dalgalı seyir merak ediliyor. Piyasalardaki güncel döviz fiyatları bu başlık altında!

DÖVİZ KURUNDA SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ

Ekonomimize yapılan dış saldırılar, döviz kurunda son dakika hareketliliği yaratıyor. Dolar ve euro fiyatlarının bir inişli bir çıkışlı seyir alması, özellikle bu alana yatırım yapacak olan bireylerin dolar ve euro alış satış fiyatını yakından izlemesine neden oluyor. En doğru ve güncel döviz fiyatlarını haberimizden bulabilirsiniz.