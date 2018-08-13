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Son dakika haber: ve şu an ne kadar kaç TL? 13 Ağustos Döviz kuru Dolar Euro alış ve satış fiyat durumu!

Döviz kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün yine vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Türkiye’ye kur saldırıları ile boyun eğdirmek isteyen dış güçlerin oyunları sürüyor. ‘ ve ne kadar’ sorusunun yanıtı bu sabah saatlerinden itibaren yine birçok kez araştırılıyor. Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı dalgalanma nedeni ile dolar ve euro alış - satış fiyatı en çok merak edilen konular arasında. Peki 13 Ağustos Pazartesi şu an dolar ve euro ne kadar kaç lira TL oldu? Piyasalardaki gelişmeleri an be an sabah.com.tr adresinden doğru ve güncel bilgiler ile takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.8.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 14:49
Son dakika haber: Dolar ve Euro şu an ne kadar kaç TL? 13 Ağustos Döviz kuru Dolar Euro alış ve satış fiyat durumu!

Dolar ve fiyatları, bu sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılıyor. Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı dalgalanma nedeniyle vatandaşlar döviz kuru ile ilgili son dakika gelişmelerini merakla takip ediyor. Bu dalgalanma bugün yine sürerken ' ve euro ne kadar' sorusunun yanıtı an be an doğru ve güncel bilgiler ile sabah.com.tr adresinde yer alıyor. 13 Ağustos Pazartesi günü dövüz kuru ile ilgili en son gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz. Peki Dolar ve Euro şu an ne kadar kaç lira oldu?

DOLAR VE EURO ŞU AN NE KADAR KAÇ TL?

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma bugün yine devam ediyor. İnişli çıkışlı seyreden piyasalar sebebiyle dolar fiyatı en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Anlık fiyat durumunu bir sonraki sayfaya geçiş yaparak an be an takip edebilirsiniz.

D��VİZ KURU SON DURUM

Piyasalardaki dalgalanma nedeni ile dolar alış ve satış fiyatı son durumu ile ilgili bilgiler en sık merak edilen konular arasında. İşte dolar ve euro fiyatı!

piyasalar
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Son dakika haber: Dolar ve Euro şu an ne kadar kaç TL? 13 Ağustos Döviz kuru Dolar Euro alış ve satış fiyat durumu!
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