Türkiye çelik gibi sağlam

Başkan Tayyip Erdoğan'ın 'Döviz silahını ateşleyen elleri kıracağız' açıklamasının ardından ekonomik savaş ilan eden ABD
'ye karşı harekete geçildi. Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ) kurallarını hiçe sayan ABD Başkanı Donald Trump
'ın başlattığı ticaret savaşına karşı "çelik" gibi sağlam bir duruş ortaya koyan Türkiye
6 önemli adım atacak. Başkan Erdoğan'ın startını verdiği dolarsız ticaret hamlesinin yanı sıra, haksız önlemlere karşı mütekabiliyet uygulanacak. Ticaret Bakanlığı DTÖ'ye, Çelik İhracatçıları Birliği ise Uluslararası Ticaret Mahkemesi
'ne başvuracak. YENİ ÇELİK TARİFESİ
Türkiye'ye gümrük vergisini ikiye katlayan ABD'nin yeni çelik tarifesi bugün başlıyor. Ekonomi yönetim
i ve iş dünyası, Trump'ın tek taraflı ekonomi politikalarıyla dolar piyasası üzerinde yarattığı baskı ve yaptırım tehditlerine karşı topyekûn harekete geçti. Erdoğan, Türkiye'nin Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerde ticaretin milli para birimleri üzerinden yürütüleceğini belirtirken, Avrupa ülkelerine benzeri bir sistem kurma çağrısında bulundu. Sadece bu 4 ülkeyle yapılan ticaret hacmi 80 milyar dolara ulaşırken, dış ticaret açığı en aza indirilecek.
Demir-çelik sektöründe, ABD ve Türkiye arasında dengeli bir ticaret bulunuyor. Haksız önlemlere karşılık Türkiye ticaret hukukundan kaynaklı haklarını kullanarak mütekabiliyet uygulayacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ise hukuki girişimde bulunacak. ABD pazarına yıllık toplam 2 milyon ton ihracat gerçekleştiren Türk çelik şirketleri dava açacak. ABD tarifesine karşı 6 önemli hamle
Dolarsız ticaret hamlesi başlıyor.
Ticaret Bakanlıgı DTÖ'ye başvuracak.
İhracatçılar Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne gidiyor.
Haksız önlemlere karşı mütekabiliyet uygulanacak.
İş dünyası yaptırımları uluslararası platformlara taşıyacak.
Üreticiler yeni pazarlara yönelecek, şirketler dava açacak.