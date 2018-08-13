Türkiye’ye yabancı ilgisi bitmez

Pragma
Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Kerim Kotan, 2016'da 7 milyar dolar olan şirket birleşmeleri ve satın almalarının (Mergers & Acquisitions - M&A) 2017'de 10 milyar dolara çıktığını belirterek, "2018'in ilk 6 ayında da 8 milyar doları gördü. Demek ki 2018'i, 2017'nin üzerinde kapatacağız. 2018 yılını 12-13 milyar dolarlık M&A hacmiyle kapatmak şaşırtıcı olmaz" dedi. Kotan, yabancı yatırımcıların seçim
sonrası Türkiye
'ye bakışı ve yatırımların seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yabancı yatırımcının seçim sonrası Türkiye'ye bakışında bir değişiklik olmadığını aktaran Kotan, "Türkiye'ye yatırımcı ilgisi bitmez. Türkiye'nin jeostratejik avantajı, nüfusu ve demografisi yatırımcıları cezbeden faktörler. Yatırımcılar, bizim belirsizlik olarak gördüğümüz birçok şeyi, belirsizlik olarak görmüyor" dedi.