ASELSAN devler liginde yükselişe geçti

Türkıye'nin askeri elektronik alanındaki en büyük şirketi ASELSAN
, dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi "Defense News Top 100" listesinde iki basamak yükselerek 55'inci sıraya yerleşti.
Listeye 2006'da giren şirket, üstlendiği projelerle başarı grafiğini yükselterek geçen yıl 55'inci sıraya çıkarken, bu yıl ise 1.5 milyar dolara yaklaşan cirosuyla üst basamakları zorlamaya devam etti.
Şirketin Türk ordusunun elektronik cihaz ve sistem alanında en önemli kaynağı olduğunu belirten ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "Teknolojide tam bağımsız olmanın yanı sıra dünyanın en iyilerinden biri olma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de milli ve yerli çözümler üretmek vazgeçilmez hedefimiz. Başta savunma alanında olmak üzere Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik hedefimiz doğrultusunda uluslararası ticari ilişkileri güçlendirerek dünya çapında ihracatımızı artırmak ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine destek olmak için çalışıyoruz" diye konuştu.