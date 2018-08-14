Borsa İstanbul harekete geçti

Türkiye
'ye
yönelik saldırının borsa ayağındaki işlemler de devam ediyor. Bankacılık sektörü hisselerine yönelik gerçekleşen açığa satışlarla endeks gün içinde yüzde 7'ye kadar gerilerken, bankacılık endeksindeki düşüş yüzde 15'e ulaştı. Türkiye'nin en büyük bankalarının hisselerinde, aşırı düşüşün ve olağanüstü emirlerin etkisiyle devre kesici uygulanırken, Borsa İstanbul
yönetimi de manipülatif emirlere karşı harekete geçti. BANKA HİSSELERİNE SALDIRI
Borsa İstanbul
Yönetimi dün aldığı kararla, açığa satış işleminin, son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan yapılabileceğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin en güçlü yanı olan bankacılık sektörünü, gerçek dışı iddialarla yıpratıp kriz algısını pekiştirmek için borsada gerçekleştirilen satışların önemli bir bölümünü açığa satışlar oluşturuyor. Cuma günü yüzde 12 düşen İş Bankası C hisselerinde 71 milyon adet işlemin 16 milyonunu açığa satışlar oluşturdu.