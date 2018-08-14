EBRD: Türkiye'ye olan bağlılığımız sürüyor

EBRD, Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, EBRD'nin Türkiye'ye bağlılığını sürdürdüğü belirtilerek, EBRD'nin şimdiye kadar Türkiye'de toplam 271 projeyle 10 milyar 764 milyon avro değerinde yatırımı bulunduğu kaydedildi.

EBRD'nin küresel yatırımları içerisinde en büyük paya sahip olan Türkiye'deki yatırımlarının yüzde 94'ünü özel sektör oluşturuyor.

"TÜRKİYE BİZİM EN BÜYÜK PAZARIMIZ"

Bu yılın ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, ziyaret kapsamında yaptığı değerlendirmede, "Türkiye bizim en büyük pazarımız. Türkiye'de son 3 yılda toplam 5,4 milyar avroluk yatırım yapmışız. Bu çok büyük hacme sahip bir yatırım. Geçen yıl son 3 yılın en düşük yatırım seviyesi olsa da farklı sektörlerde toplam 51 projeye toplam 1,5 milyar avro yatırım gerçekleştirmişiz. Türkiye, yatırımlarımızın toplam hacmi ve portföyümüz içerisindeki payı ile bizim için son derece önemli." ifadelerini kullanmıştı.

İSPANYOL BBVA DA TÜRKİYE OLAN BAĞLILIĞININ SÜRDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ

Garanti Bankası'nın hakim ortağı İspanyol BBVA, Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürdüklerini ve Türk bankasındaki mevcut konumdan rahat olduklarını bildirdi.

BBVA'dan AA muhabirinin sorusuna verilen yazılı yanıtta, BBVA'nın Garanti Bankası'nın yüzde 49,85'lik hissesi bulunduğu, bunun da BBVA Grubu'nun toplam aktiflerinin yüzde 11'ini oluşturduğu belirtildi.

Türk lirasının değer kaybının gruba etkisinin sınırlı olduğu vurgulanarak, BBVA'nın ana şirket ile iştiraklar ya da iştirakların kendi arasında herhangi bir transfere izin vermeyen çok yönlü giriş stratejisi uyguladığı, dolaysıyla grupta bir "salgın riskinin" bulunmadığı kaydedildi.

"Türkiye'ye ve Garanti'ye olan bağlılığımız değişmedi ve şirketteki mevcut konumumuzda rahat olmayı sürdürmekteyiz." denilen açıklamada, alınan önlemlere de değinilerek, 2014 yılında, toplam portföyün yüzde 35'inden daha azını oluşturan döviz cinsinden kredi portföyünü geçen yıl yüzde 8 daha da azalttıkları ve enflasyona bağlı tahvillerin ağırlığını da yüzde 37'den yüzde 50'ye çıkardıkları kaydedildi.