Karadağ ve Ertem banka yönetimine girdi

Kamu
bankalarının nisan ayında ertelenen genel kurulları toplandı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, eski AK Parti
Milletvekili, eski Halkbank
İstanbul Bölge Koordinatörü Şahap Kavcıoğlu ve Raci Kaya Vakıfbank'ta Yönetim Kurulu Üyeliği'ne getirildi. HALKBANK'A İKİ YENİ ÜYE
Halkbank'ta ise Borsa İstanbul
Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ
ile Ahmet Yarız
yönetim kuruluna seçilen iki yeni üye oldu. Bankadan yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi olarak Osman Arslan
, Sadık Tıltak, Maksut Serim, Meltem Taylan Aydın, Mehmet Nihat Ömeroğlu
ve Cenap Aşçı'nın görevlerine devam etmesine; Recep Süleyman Özdil, Ahmet Yarız ve Himmet Karadağ'ın 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildiği bildirildi. 2017 kârından toplam dağıtılan net kâr payı tutarı da 158.3 milyon TL olarak belirlendi.