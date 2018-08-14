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Karadağ ve Ertem banka yönetimine girdi

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Karadağ ve Ertem banka yönetimine girdi
Kamu bankalarının nisan ayında ertelenen genel kurulları toplandı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, eski Milletvekili, eski İstanbul Bölge Koordinatörü Şahap Kavcıoğlu ve Raci Kaya Vakıfbank'ta Yönetim Kurulu Üyeliği'ne getirildi.

HALKBANK'A İKİ YENİ ÜYE
Halkbank'ta ise Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı ile yönetim kuruluna seçilen iki yeni üye oldu. Bankadan yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi olarak , Sadık Tıltak, Maksut Serim, Meltem Taylan Aydın, ve Cenap Aşçı'nın görevlerine devam etmesine; Recep Süleyman Özdil, Ahmet Yarız ve Himmet Karadağ'ın 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildiği bildirildi. 2017 kârından toplam dağıtılan net kâr payı tutarı da 158.3 milyon TL olarak belirlendi.
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Karadağ ve Ertem banka yönetimine girdi
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