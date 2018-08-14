'Milli seferberlik ruhuyla ülkemizi büyütmeyi sürdüreceğiz'

İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başbakanı Haluk Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, SAHA İstanbul olarak tüm üyeleriyle Türkiye'ye yönelik spekültatif atakların karşısında devletin ve milletin yanında olduklarını bildirdi.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu son saldırı da göstermiştir ki Türkiye, daha güçlü ekonomi, daha milli ve yerli bir savunma sanayi hedefleri istikametinde emin adımlarla ilerlemeyi sürdürmelidir. SAHA İstanbul, ülkemizdeki savunma, havacılık ve uzay projeleri için alt ana sistem, bileşen, teknoloji ve hizmetler geliştiren 302 firma, 11 üniversite, 5 teknoparkın bir araya geldiği Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesidir. Türkiye'yi savunma, havacılık ve uzay alanında dünyanın en iddialı ülkeleri arasına yükseltme hedefi için enerjimizi SAHA İstanbul çatısı altında bir araya getirdik. Bu istikamete erişebilmek için bizler dün olduğu gibi, bugün ve yarın da çok çalışmaya, araştırmaya, geliştirmeye, üretmeye ve bütün bunları birlik ve beraberlik içinde yapmaya devam edeceğiz."

"SEFERBERLİĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Türkiye'yi, kendi savunma sanayi araçları ile bölgesel ve küresel ölçekte kilit ��lke yapma gayretlerinde hız kesmeyeceklerini belirten Bayraktar, "Yakın dönemdeki tüm saldırılar gibi, dolarla yapılan alçak saldırılar da bizleri istikametimize yürümekten alıkoyamayacaktır. SAHA İstanbul olarak, bünyemizde yer alan ana platform alt ana sistem, bileşen ve parça üretimi yapan firmalarımız, paydaş üniversitelerimiz, enstitüler ve teknopark girişimcilerimizle yerli ve milli üretim adına faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Bağımsızlığımızın teminatı olan savunma, havacılık ve uzay alanında milli seferberlik ruhuyla, ülkemizi büyütmeyi, milletimizin gururu olmayı sürdüreceğiz. Hiçbir saldırı Türkiye'yi ve milletimizi hedeflerinden saptıramayacak. Milli savunma sanayimiz için seferberliğimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.