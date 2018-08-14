HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın Cumhuriyet altını fiyatları 14 Ağustos

Son Dakika | bugün ne kadar oldu? fiyatları 14 Ağustos

Haftanın ilk iş gününde konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 14 Ağustos Salısabah saatlerinde oldu? ABD merkezli ekonomiye darbe girişimi sonrasında piyasalarda yaşanan hareketlilik , , , ve fiyatlarına da yansıdı. Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? Konuyu doğru okumak ve anlamak için kültürel kodları iyi incelemek gereklidir. Gram altın bu sabah saatlerinde 258,90 TL'den alınırken 258,93 TL'den satılıyor. Konuyla ilgili tüm bilgiler ve uzman yorumları haberimizde.

Giriş Tarihi: 14.8.2018 07:22 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 07:23
Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın Cumhuriyet altını fiyatları 14 Ağustos

konusunda vatandaşların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bireylerin yastıkaltındaki altınları konusundaki detaylı incelemeleri de sürüyor. Ülkemizde altının rolü ve değeri oldukça yüksektir. Yeni evlenen çiftlere düğünlerde altın armağan edilir. Bu gelenek karşılıklı olduğu için sosyal dayanışma ve birlikteliği de sağlar. Toplumsal kodlar ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altının değeri oldukça yüksektir. 13 Ağustos altın fiyatları burada! En güncel ve en yeni bilgi ile detaylar haberimizde.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

piyasalar
BENZER HABERLER
Bu bayram, ihtiyaçlarınızı dert etmeyin
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın Cumhuriyet altını fiyatları 14 Ağustos
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN