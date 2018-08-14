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Son dakika: Dolar bugün ne kadar? 14 Ağustos euro ve dolar fiyatları! Dolar kaç TL?

Son dakika haberi... Dolar ve euro ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. 'yi kur saldırıları ile boyun eğdirme uğraşında olan dış güçlerin oyunlarının dolar ve euro üzerindeki etkisi sürüyor. Ekonomik saldırılara karşı önlem alındığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aksiyon planlarının bugünden itibaren yürürlüğe gireceğin belirtti. Bu gelişmelerin yaşanması nedeniyle kurları ile ilgili araştırmalarda vatandaşlar tarafından hız kazandı. 14 Ağustos Salı dolar ve euro ne kadar? Dolar bugün kaç TL? İşte güncel dolar ve euro fiyatları...

Giriş Tarihi: 14.8.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 12:37
Son dakika: Dolar bugün ne kadar? 14 Ağustos euro ve dolar fiyatları! Dolar kaç TL?

Dolar ve euro son dakika! Dolar ve euro ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. 'ye karşı kur saldırıları ile diz çöktürme uğraşında olan dış güçler operasyonlarına devam ediyorlar. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama geldi. Bakan Albayrak, ekonomik saldırılara karşı her türlü önlemin alındığını belirtti. Hazırlanan aksiyon planlarının bugünden itibaren devreye gireceğini belirtti.

DOLAR VE EURO BUGÜN KAÇ TL NE KADAR?

Dolar ve eurodaki inişli çıkışlı grafik devam ediyor. Dış güçlerin kur algısı üzerinden Türkiye'yi yıpratmaya çalışmak istemeleri devam ederken piyasaların durumunu merak eden kişilerin en çok arattığı konuların başında ise dolar ve euro ne kadar? Kaç TL? soruları geliyor. Konuyla ilgili en detaylı ve doğru bilgileri Sabah.com.tr aracılığıyla öğrenebilirsiniz. şte piyasalarda güncel dolar ve euro fiyatları!

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Son dakika: Dolar bugün ne kadar? 14 Ağustos euro ve dolar fiyatları! Dolar kaç TL?
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