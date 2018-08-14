Son dakika haber: Şu an dolar ve Euro ne kadar kaç TL? 14 Ağustos döviz kuru dolar ve euro fiyat tablosu!

Son Türkiye ekonomisinde olumsuz durum yaratmak amacıyla yapılan manipülatif saldırılar neticesinde dolar ve euro fiyatları yurttaşlar tarafından en çok araştırılan konu olarak zirvede yer alıyor. Vatandaşlar, döviz kuru fiyatlarını yakından takip ederken yapılan bu saldırıya karşı da önlemler alıyor. Döviz bürolarına gidip dolar ve eurolarını Türk Lirası'na çeviren yurttaşlar, son dakika olarak dolar fiyatlarını da takip ediyor. Peki, 14 Ağustos Salı 2018 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte o detaylar...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?

Döviz fiyatlarındaki inişli çıkışlı seyir bugün de devam ediyor. Piyasalardaki manipülatif dalgalanma nedeni ile dolar fiyatları en çok merak edilen konu olarak bireyler tarafından sorgulanıyor. Dolar fiyatlarını anlık olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

DÖVİZ KURU SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ

Dolar ve euro alış satış fiyatı piyasalarda yatırım yapacak olan ve ekonomideki saldırıları yakından izleyen yurttaşların en çok merak ettiği durum. İşte 14 Ağustos Salı 2018 bugün güncel dolar ve euro fiyatları.