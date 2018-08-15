2018 Polis maaşları ne kadar? Polislere ödenecek ücret tutarları...

Hükümet ile sendikalar arasındaki memur maaşları konusuna ilişkim gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde;

*2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

*2019 yılının ilk 6 ayı için de yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

2018-2019 YILINDA YENİ POLİS MAAŞLARI NE KADAR KAÇ TL? POLİSLER ÖDENECEK ÜCRET TUTARLARI...

*Baş Komiser için; 310.46 - 4.816.46 aralığında olacak.

*Polis Memuru için de; 271.60 - 4.213.60 aralığında olacak.

MEMUR-SEN TARAFINDAN HÜKÜMETE 3 ALTERNATİF SUNULDU!

*Memur-Sen hükümete üç alternatifli teklif sunuldu.

Memur-Sen tarafından sunulan ilk teklifte , 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam talep etmişti.

Memur-Sen tarafından sunulan ikinci teklifte , 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam istendi.

Memur-Sen tarafından sunulan üçüncü teklifte ise, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile, 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.