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2018 Polis maaşları ne kadar? Polislere ödenecek ücret tutarları...

Hükümet ile sendikalar arasındaki görüşmelerin sona ermesiyle birlikte 2018-2019 yılında yeni polis maaşları belli oldu. Polislik görevini icra eden kişiler, hükümet ile sendikalar arasında alınan karar doğrultusunda polis maaşı ve komiser maaşının ne kadar olduğuna dair sorgulamalara başladı. 2018-2019 yılında yeni polis maaşları ne kadar ?

Giriş Tarihi: 15.8.2018 14:50
2018 Polis maaşları ne kadar? Polislere ödenecek ücret tutarları...

Hükümet ile sendikalar arasındaki memur maaşları konusuna ilişkim gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde;

*2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5 yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

*2019 yılının ilk 6 ayı için de yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

2018-2019 YILINDA YENİ POLİS MAAŞLARI NE KADAR KAÇ TL? POLİSLER ÖDENECEK ÜCRET TUTARLARI...

*Baş Komiser için; 310.46 - 4.816.46 aralığında olacak.

*Polis Memuru için de; 271.60 - 4.213.60 aralığında olacak.

MEMUR-SEN TARAFINDAN HÜKÜMETE 3 ALTERNATİF SUNULDU!

* hükümete üç alternatifli teklif sunuldu.

Memur-Sen tarafından sunulan ilk teklifte, 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam talep etmişti.

Memur-Sen tarafından sunulan ikinci teklifte, 1 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam istendi.

Memur-Sen tarafından sunulan üçüncü teklifte ise, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile, 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

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2018 Polis maaşları ne kadar? Polislere ödenecek ücret tutarları...
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