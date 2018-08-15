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: Cari açığı kapatmak için üretim yapmalıyız

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı , son zamanlarda piyasalardaki spekülatif dalgalanmalara ilişkin Ahaber'e önemli açıklamalarda bulundu. Zorlu açıklamasında, "70 milyar dolar var. Bizim cari açığı kapatmamız için üretim yapmamız lazım. Yerli çağrısı yapan Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 15.8.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 10:56
Ahmet Nazif Zorlu: Cari açığı kapatmak için üretim yapmalıyız

Ben senelerdir yerli üretime önem vermemiz gerektiğini söylüyorum. Bizim Vestel ürünümüz gururla söylüyoruz yerli. Biz her ürettiğimiz malın %80'nini ihraç ediyoruz. Biz şuan kriz yaşıyoruz diyoruz. Neden kriz var? 70 milyar dolar var. Bizim cari açığı kapatmamız için üretim yapmamız lazım. Yerli çağrısı yapan Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum.

"Vatandaşın yerli tüketime önem vermesi lazım. Bunu bize ilkokulda öğrettiler"

"ÖNCE KENDİMİZ TÜKETECEĞİZ, SONRA İHRAÇ EDECEĞİZ"

Biz üretim yapmalıyız bunu önce kendimiz tüketeceğiz geri kalanını da ihraç edeceğiz. Biz kendimiz daha çok tüketersek daha çok üreteceğiz, yan sanayimiz büyüyecek. Bizim en büyük zaafımız banka merakı. Bu zaafımızdan vazgeçmemiz gerekiyor.

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Ahmet Nazif Zorlu: Cari açığı kapatmak için üretim yapmalıyız
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