AP: Türkiye kararı gayrimeşrudur

Avrupa
Parlamentosu (AP
) Türkiye
Forumu, AB
D Başkanı Donald Trump
'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararının gayrimeşru ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ
) kurallarına aykırı olduğunu belirtti. AP'den 60 milletvekilinin üye olduğu forumdan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve ABD arasında derinleşen diplomatik gerginliğin endişeyle takip edildiği kaydedildi. Açıklamada, "AB, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ilave verginin gayrimeşru ve DTÖ kurallarına aykırı olduğunu değerlendirmektedir" ifadesine yer verildi.