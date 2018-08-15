HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > AP: Türkiye kararı gayrimeşrudur

: kararı gayrimeşrudur

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Avrupa Parlamentosu () Forumu, D Başkanı 'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararının gayrimeşru ve Dünya Ticaret Örgütü () kurallarına aykırı olduğunu belirtti. AP'den 60 milletvekilinin üye olduğu forumdan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve ABD arasında derinleşen diplomatik gerginliğin endişeyle takip edildiği kaydedildi. Açıklamada, "AB, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ilave verginin gayrimeşru ve DTÖ kurallarına aykırı olduğunu değerlendirmektedir" ifadesine yer verildi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Bu bayram, ihtiyaçlarınızı dert etmeyin
ARKADAŞINA GÖNDER
AP: Türkiye kararı gayrimeşrudur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN