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Çelikçiler B planını yaptı

’nin ilave vergilerle önüne set çektiği Türk çelik üreticileri yönünü Uzakdoğu’ya çevirdi. Üreticiler, “ABD’ye geçen yıl 1.3 milyar dolarlık satış yaptık. Bunu rahatlıkla başka pazarlara yaparız” dedi

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT METİN CAN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018
Çelikçiler B planını yaptı
'nin küresel ticaret ve siyaset dengelerini hiçe sayan, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan ve kurallarına aykırı çelik ve alüminyum kararının ardından Türk çelik üreticileri harekete geçti. Ocak-temmuz döneminde ABD'ye olan ın 250 milyon dolar gerilemesi üzerine yeni pazar arayışına başlayan sektör yönünü Uzakdoğu'ya çevirdi. 2017'de ABD'ye 1.3 milyar dolarlık demir-çelik ve alüminyum ihraç eden sektör oyuncuları, bu oranın toplam ihracatın binde 7'sine denk geldiğini belirterek, "ABD'nin haksız yaptırımları karşısında Uzakdoğu pazarına yoğunlaşacağız" diyor.

ALTERNATİF PAZARLAR
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Arslan, ", Singapur, ve 'yı kapsayan Uzakdoğu ülkelerine ve 'ya ihracatımızı artıracağız. Bu pazarlarda yüksek potansiyel var" dedi. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yal��ın Ertan, geçen yıl Amerika'ya 1.9 milyon ton ihracat yapıldığını belirterek, "Amerika'ya geçtiğimiz yıl 1.3 milyar dolarlık ihracat yaptık. 2018'in ilk 6 ayında ise 800 bin ton çelik ürün ile 720 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Amerika'nın koyduğu ek vergilerle orada da çelik fiyatları arttı. Onların çelik ürei iç piyasadaki talebi karşılamıyor" değerlendirmesini yaptı. 'nin yeni pazarlara yöneleceğini ifade eden Ertan, şöyle devam etti: "Bundan sonra , , Güney Amerika ve Uzakdoğu ülkelerine ihracat yapabiliriz. Türkiye'deki çelik üretim kapasitesi 50 milyon ton. Amerika'ya ihraç ettiğimiz çeliği dünyada her yere satabiliriz."

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Yaşananlarla ilgili olarak bir kriz masası oluşturan Türkiye İhracatçılar Meclisi, hukuk çerçevesinde atılacak adımlar için yol haritası çıkartıyor. Konunun Dünya Ticaret Örgütü tarafından da inceleneceği bilgisini veren TİM yöneticileri, "'ın kararı ABD'deki alıcılarda panik uyandırıyor. Onlar da bu kararın yanlış olduğunu ve yakın zamanda düzeltileceğini ifade ediyor. Kendileri ile de temastayız. Hukuki süreci başlattık" açıklamasını yaptı.


2. sıra Üretim bazında Avrupa'daki yeri
10 ülke Türkiye ihracatta ilk 10 ülke içinde
200 ülke İhracat yaptığımız ülke sayısı
50 milyon ton Türkiye'nin çelik üretim kapasitesi
8. sıra Üretimde dünyadaki sıralaması
piyasalar
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Çelikçiler B planını yaptı
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