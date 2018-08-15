Sanayicilere 1.2 milyar liralık destek

Hükümet, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıları boşa çıkarmak için bir adım daha attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilere yönelik 1 milyar 200 milyon liralık yeni destek programını devreye soktuklarını açıkladı. CARİ AÇIK AZALTILACAK
Varank, hedeflerinin cari açığı azaltacak, katma değer yüksek ürün ve teknolojileri geliştiren sanayicileri desteklemek olduğunu söyledi. TÜBİTAK
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nda (TEYDEB) sistem değişikliğine gidildi. 10 ayrı destek programı sadeleştirildi ve "TEYDEB 2.0" adıyla yeni bir destek programı hazırlandı. Bakan Varank, sanayicilere yönelik hazırlanan yeni destek programına ilişkin "Bu sene açılacak tüm TEYDEB çağrıları aracılığıyla hayata geçirilecek projelere üç yılda 1 milyar 200 milyon lira kullandıracağız" diye konuştu.