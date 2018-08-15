Son dakika: Bakan Berat Albayrak'ın yatırım zirvesine 3 bin yatırımcı kayıt yaptırdı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın yapacağı toplantıya 3 bin yabancı kayıt yaptırdı.

3 BİN YABANCI YATIRIMCI KAYIT YAPTIRDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Perşembe günü, bir telekonferans ile küresel yatırımcılarla bir toplantı düzenleyecek. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750-1,000 arasında yatırımcının katılması bekleniyordu. Bugün edinilen bilgiye göre, toplantıya 3 bin yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı.

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MESAJLARINI DOĞRUDAN İLETECEK

Albayrak'ın Perşembe günü TSİ 16:00'da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek. Öte yandan bankacıların verdiği bilgiye göre toplantıyı Citi, Deutsche Bank, DOME ve HSBC düzenleyecek.