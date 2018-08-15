Son dakika: Bakan Pekcan'dan flaş açıklamalar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan ABD'ye uygulanan ek gümrük vergilerine ilişkin açıklama geldi. Pekcan, "ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik" açıklamasında bulundu.

"Siyasi farklılıklar ile ekonomik konular ayrı tutulmalı. Türk lirası olumsuz etkilendi fakat bu kalıcı değil geçicidir. Büyüme potansiyele sahip bir ülkeyiz. Ülkemize yönelen ekonomik saldırıları en etkin şekilde aşıyoruz. ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik. ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz. ABD'nin demir çeliğe ek vergi kararı ABD'li ihracatçıyı da olumsuz etkiler. ABD önemli bir ticaret ortağımız ama tek partnerimiz değil. Başka ortaklıklarımız, alternatif pazarlarımız bulunmaktadır"

Ayrıntılar geliyor...