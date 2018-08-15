Son dakika emekliye maaş ve ikramiye haberi! Emeklilere bayram müjdesi! Emekli ikramiyesi ve maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli ikramiyesi ve maaşlarla ilgili son dakika gelişmelerinin ardı arkası kesilmiyor. Emeklileri yakından ilgilendren müjdeli haberleri geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın emekli ikramiyesi açıklamasının ardından emekliler internet üzerinden araştırmaya koyulmuş ve 'emekli maaşları ne zaman yatacak?' sorusuna yanıt aramaya başlamışlardı. Ramazan Bayramı'nda ilk ikramiyelerini kavuşan emekliler, 2018 Kurban Bayramı öncesi de emekli ikramiyelerinin durumunu merak ediyor. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2018 Emekli maaşları ne zaman yatacak?

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