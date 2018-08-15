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emekliye maaş ve ikramiye haberi! Emeklilere bayram müjdesi! ve maaşları ne zaman yatacak?

Binlerce ! Emeklilere maaş ve ikramiye haberi... Ramazan Bayramı'nda 1000 TL'lik ikramiyelerine kavuşan emekliler, 'na artık sayılı günler kala ikinci ikramiyelerini beklemeye koyuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde ''Kurban Bayramı öncesi emeklilere ikramiyeleri verilecek'' açıklamasının ardından milyonlarca emekli internet üzerinden ''Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak'' sorusuna cevap aramaya koyulmuştu. Başkan Erdoğan, bir emekliye bir müjde daha açklayarak 900 TL'den az maaş alan emeklilere 400 TL'lik zam alacaklarını duyurmuştu. Peki, ve maşaları ne zaman hangi tarihte yatacak? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 15.8.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 09:56
Son dakika emekliye maaş ve ikramiye haberi! Emeklilere bayram müjdesi! Emekli ikramiyesi ve maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ve maaşlarla ilgili gelişmelerinin ardı arkası kesilmiyor. Emeklileri yakından ilgilendren müjdeli haberleri geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın emekli ikramiyesi açıklamasının ardından emekliler internet üzerinden araştırmaya koyulmuş ve 'ları ne zaman yatacak?' sorusuna yanıt aramaya başlamışlardı. Ramazan Bayramı'nda ilk ikramiyelerini kavuşan emekliler, 2018 öncesi de emekli ikramiyelerinin durumunu merak ediyor. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2018 Emekli maaşları ne zaman yatacak?

İŞTE EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞI HAKKINDA MERAK EDİLEN O DETAYLAR... ( TIKLAYINIZ )

Son dakika haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

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Son dakika emekliye maaş ve ikramiye haberi! Emeklilere bayram müjdesi! Emekli ikramiyesi ve maaşları ne zaman yatacak?
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