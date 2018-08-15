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Son dakika haberi: Bugün ve ne kadar kaç lira TL? 15 Ağustos Dolar ve Euro alış satış rakamları!

Türkiye’ye kur saldırıları ile boyun eğdirmeyi amaçlayan dış güçlerin oyunları sürüyor. ve fiyatı ise bugün yine düşüşle başladı. Piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri de heyecanla takip edilen konular arasında yer alıyor. ‘Dolar ve Euro ne kadar’ sorusunun yanıtı bu sabah saatlerinden itibaren yine sıkça araştırılıyor. 15 Ağustos Çarşamba dolar ve euro alış satış fiyatları son durumu an be an sabah.com.tr adresinden doğru ve güncel bilgiler ile takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.8.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 10:59
Son dakika haberi: Bugün Dolar ve Euro ne kadar kaç lira TL? 15 Ağustos Dolar ve Euro alış satış rakamları!

Döviz kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri bu sabah saatlerinden itibaren yine sıkça araştırılıyor. Türkiye'ye karşı yapılan kur saldırıları sürerken Dolar ve fiyatı bugün yine düşüş ile başladı. Düşün her geçen dakika devam etmesi nedeniyle ' ve Euro ne kadar' cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi oldu. 15 Ağustos Çarşamba döviz kuru rakamlarına an be an bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki Dolar ve Euro ne kadar kaç TL?

BUGÜN DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ KAÇ TL?

Bu sabah saatlerinden itibaren döviz kuru ile ilgili son gelişmeler araştırılmaya devam ediyor. Dün olduğu gibi dolar ve euro fiyatı bugün de düşüş ile başladı. Piyasalardaki güncel ve anlık son rakamları bir sonraki sayfadan an be an öğrenebilirsiniz.

DÖVİZ KURU SON DURUM

kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık dolar ve euro rakamları ve merak ettiğiniz tüm gelişmeler sabah.com.tr'de. İşte bugünün rakamları...

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