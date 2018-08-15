Tedbirler devrede $ düşüşte

Dolar kuru üzerinden yapılan ekonomik kuşatma ile Türkiye'yi diz çöktürme operasyonuna karşı, ilgili kurumların aldığı tedbirlerle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın küresel yatırımcılarla yarın gerçekleştireceği toplantı, piyasalarda normalleşmenin fitilini ateşledi. ROBOTLAR İSYAN ETTİ
Haftanın ilk gününde hacimsiz işlemlerle 7.24 TL ile tarihi zirveyi gören dolar, dün yüzde 5.7 değer kaybederek 6.5 TL'nin altına düştü. Dolar gün içerisinde 6.4150 TL'ye kadar gevşedi. Cuma ve pazartesi günü kırılan işlem hacmi rekorları ile dikkat çeken Borsa İstanbul
'da ise, yabancı yatırımcılara işlem yapan aracı kurumların robotları, gelinen seviyelere adeta isyan ederek rekor alımlar gerçekleştirdi. Yatırım Finansman ile Credit Suisse
, cuma ve pazartesi günü 1 milyar 24 milyon liralık net alım yaptı. Bu iki kurumun gerçekleştirdiği net alım 6 Ağustos'tan bu yana 2.2 milyar lira, 24 Temmuz'dan bu yana ise 3.5 milyar liraya ulaştı. TEB Yatırım/BNP Paribas stratejisti Işık Ökte, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözebileceğine inanan uzun vadeli yatırımcılar Lehman krizindeki dip seviyelere küresel bazda dönen tek endeks olan BIST-100'de alım yapmaya başladıklarını söyledi. MERKEZ İŞİ SIKI TUTUYOR
Likidite yönetimine ilişkin tedbirler alıp, zorunlu karşılık değişiklikleri yapan Merkez Bankası, dün de işi sıkı tuttu. Banka, önceki gün olduğu gibi dün de miktar yöntemi ile haftalık vadede repo ihalesi açmadı ve piyasayı gecelik borçlanmaya yönlendirdi. Merkez Bankası ayrıca, döviz depo ihalelerinde de faizi yüzde 17.75'ten 19.25'e çıkardı. Hazine de dün 7 yıl vadeli ihale yaptı.