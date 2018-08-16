CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ek vergi açıklamasına, Amerikan medyasından tepkiler gelmeye devam ediyor.



Daha önce de Amerikan CNN kanalında yer alan haberde söz konusu ilave vergi kararının "ABD'nin ulusal güvenliği" ile nasıl ilgili olduğunun izah edilmediğine dikkati çekilmişti.





ABD BORSALARINI BATIRDI

Bugün de CNN yayınında Trump yönetimine sert eleştiriler getirerek "Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı" ifadesi kullanıldı. Dow 11 Temmuz'dan beri en kötü performansını sergiledi. 300 puanlık düşüş şu anda 247 puana geriledi.

BATI, TÜRKİYE'Yİ KAYBETMENİN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK



Türkiye ekonomisinin, Trump tarafından hedef alınmasına tepkiler büyüyor.



Yine dün CNN International'da yer alan analizde "Batı, Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecek" ifadeleri kullanıldı.



CNN International'da yayınlanan analizde, ABD yönetimi uyarılarak "Türkiye'deki istikrarsızlık sınırlarının ötesinde sonuçlar doğurabilecek ve ülkeyi yöneten kim olursa olsun Türkiye'nin çekim merkezini Batı'dan Rusya, İran ve Avrasya'ya doğru kaydırmaya çalışacaktır" değerlendirmesi yer aldı..