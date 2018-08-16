Emeklilere müjde! Bayram ikramiyesi bugün ve yarın maaşlar cumartesi günü ödenecek

Bayram ikramiyesiyle emeklinin yüzünü güldüren devlet ilk uygulamasını geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda yaptığı ikramiye ödemesinin ikincisini Kurban Bayramı
'nda da yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı, emeklilere bayramlarda yapılan 1.000 liralık ikramiyenin, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine bugün, Emekli Sandığı emeklilerine ise yarın ödeneceğini bildirdi.
Kurban Bayramı için toplam 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine, toplam 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 TL bayram ikramiyesi ödenecek.
Bu arada bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri de erkene alındı. SGK
Başkanlığınca ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıklarının 18 Ağustos'tan itibaren ATM'lerden, 20 Ağustos'ta da bankalardan ödeneceğini bildirdi.