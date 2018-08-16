İsrail, Filistin köyü Arakib'i 132'nci kez yıktı

İsrail'in Temmuz 2010'dan bu yana Arakib köyünde 132'nci defa yıkım gerçekleştirdiğini belirten Ebu Zayid, "Köyümüzü yeniden inşa edeceğiz. Ne olursa olsun topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu topraklardan çıkmayacağız." ifadelerini kullandı.

Arakib köyünde bulunan Filistinlilerin çadır evleri, son olarak temmuz ayında bir kez daha İsrail güçleri tarafından yıkılmıştı.

Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi, köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylere olduğu gibi elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.