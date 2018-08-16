Katılım Emeklilik’ten seyahatlere sigorta güvencesi

Katılım Emeklilik
, yeni sağlık sigortası ürünü Yurtdışı Seyahat Sağlık Katılım Sigortası'nı Kuveyt Türk Bankası şubeleri aracılığı ile sunmaya başladı. Çok yakında Albaraka Türk şubeleri ile Katılım Emeklilik acenteleri üzerinden de sunulacak olan Yurtdışı Seyahat Sağlık Katılım Sigortası, 30 bin euro limit dahilinde tıbbi tedavi teminatı, yaralanma veya ciddi hastalığa bağlı acil tıbbi tahliye ve cenaze nakil imkanı sunuyor. Tıbbi tedavilerden sonra transfer masraflarını da ödüyor. Yaralanma veya hastalığa bağlı konaklama süresinin uzatılması durumunda 7 güne kadar otel konaklamalarını karşılıyor. Zorunlu nedenlerle gerçekleşen tur iptallerinde katılımcıya 1000 euro ödeme yapılıyor. Bagaj kaybı ve zarar görmesi durumlarında 500 euro tazminat ödenirken, 12 saat ve üstü bagaj gecikmeleri ile çifte rezervasyon nedeniyle gecikmelerde 200 euro veriliyor.
Aktarmalı uçuşun kaçırılması nedeniyle gecikme durumunda 100 euro ödenirken, vize reddi durumunda vize bedeli kadar teminat da sigortalıya sunuluyor.