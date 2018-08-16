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Kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - kurban satış ve kesim yerleri

Şehitkamil ilçesi genelindeki kurban satış yerleri ve kurban kesim yerlerini belirledi. Vatandaş, ikamet ettiği adrese en yakın kurban satış ve kesim yerini kullanarak kurbanını rahatlıkla kesecek.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 15:07
Kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Gaziantep kurban satış ve kesim yerleri

Vatandaşın dini ibadetlerini yerine getirirken olumsuz durumların yaşanmaması adına çalışma yürüten Şehitkamil Belediyesi, bu yılki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerlerini İlçe genelinde yer belirlemesi yapılan kurban satış yerleri; Umut Mahallesi () yanı, Şirinevler Mahallesi eski (Et Balık Kurumu) yanı, Sinan Organize Besi Bölgesi, Gazikent Mahallesi (Lara Düğün Salonu) yanı. İlçe genelinde yer belirlemesi yapılan kurban kesim yerleri; Değirmiçem Semt Pazarı, Özgürlük Semt Pazarı, Merveşehir Semt Pazarı, Güvenevler Semt Pazarı, Gazikent Semt Pazarı, Seyrantepe Semt Pazarı, Emek Semt Pazarı, Umut Semt Pazarı, Beykent Semt Pazarı, Basra Semt Pazarı, İncilikaya Semt Pazarı olarak belirledi.

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Kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Gaziantep kurban satış ve kesim yerleri
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