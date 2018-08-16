Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır

Son günlerde Türkiye'nin maruz kaldığı ve hiçbir stratejik ortaklıkla açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınadıklarını belirten İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, milli ekonomi modelini hedef alan tüm saldırılara karşı devletin ve ekonomi yönetiminin yanında olduklarını söyledi.

"MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARI ARTIRMAYA HAZIR"

Ekonomik saldırılara karşı madencilik sektörü olarak üretimi arttırma hedefiyle çalıştıklarının altını çizen Dinçer, sanayinin ihtiyacı olan hammadde üretimine yoğunlaştıklarını aktardı. Dinçer, "Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olan madencilik sektörü, üretimi artırmak için üzerine düşen görevi yerine getirmeye ve yatırımlarını artırmaya hazırdır." dedi.

"EKONOMİK SAVAŞI KAYBETMEYECEĞİZ"

Dinçer, "Biz, reel sektör olarak üzerimize düşen görevin üretimlerimizi arttırmak ve ihracatımızı mevcut pazarlarımızı koruyup yeni pazarlar da ekleyerek çoğaltmak olduğunun bilinciyle çalışacağız. Biz biliyoruz ki Türkiye olarak bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Tüm iş insanları ve vatandaşlar olarak dik ve kararlı duruşumuzdan asla ödün vermeyeceğiz. Geçmişte olduğu gibi zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. Türkiye maden sektörünün temsilcisi olarak, devletimizin ve ekonomi yönetimimizin yanındayız ve üzerimize düşen her ne varsa yapmaya hazırız" açıklamasında bulundu.