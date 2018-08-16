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maaşları ne kadar? Polislere ödenecek güncel ücret ?

Hükümet ile sendikalar arasındaki görüşmelerin sona ermesiyle birlikte 2018-2019 yılında yeni maaşları belli oldu. Polislik görevini icra eden kişiler, hükümet ile sendikalar arasında alınan karar doğrultusunda polis maaşı ve komiser maaşının ne kadar olduğuna dair sorgulamalara başladı. 2018-2019 yılında yeni polis maaşları ne kadar ?

Giriş Tarihi: 16.8.2018 11:42
Polis maaşları ne kadar? Polislere ödenecek güncel ücret kaç TL?

Hükümet ile sendikalar arasındaki memur maaşları konusuna ilişkim gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde;

*2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5 yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

*2019 yılının ilk 6 ayı için de yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

2018-2019 YILINDA YENİ POLİS MAAŞLARI NE KADAR KAÇ TL? POLİSLER ÖDENECEK ÜCRET TUTARLARI...

*Baş Komiser için; 310.46 - 4.816.46 aralığında olacak.

* Memuru için de; 271.60 - 4.213.60 aralığında olacak.

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