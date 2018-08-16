Quick Sigorta’dan hediye yağmuru

Quick Sigorta
ana sponsorluğu ile gerçekleşen 8. Balıkesir Uluslararası Motosiklet Festivali yoğun bir katılım ile tamamlandı. Etkinlikte Quick Sigorta standında ziyaretçilerle bir araya gelen Quick Sigorta CEO'su Levent Uluçeçen ve Genel Müdür Ahmet Yaşar, festivalin son derece başarılı geçtiğini belirtti. Genel Müdür Ahmet Yaşar 100'ün üstünde katılımcının motosiklet kaskı çekilişine katılmaya hak kazandığını belirterek, "Go Pro kamera çekilişimize ve kask hediyeli VR yarışmamıza yoğun ilgi gösterildi. Biz de en az katılımcılar kadar keyif aldık" dedi.