Son dakika haber: Bakan Berat Albayrak'ın yatırım zirvesine 3 bin yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın yapacağı toplantıya 3 bin yabancı yatımcı kayıt yaptırdı..

3 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM TALEBİ GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşmeye, 3 binin üzerinde katılım talebi geldi.

Bakan Albayrak'ın yatırım zirvesine yoğun ilgi

MESAJLARINI DOĞRUDAN İLETECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, yarın gerçekleştirilecek söz konusu telekonferans, Türkiye saatiyle 16.00'da, New York saatiyle 09.00'da yapılacak. Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek olan Bakan Albayrak, son ekonomik gelişmelerin ardından küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek.

Bakan Berat Albayrak'ın yatırım zirvesine 3 bin yatırımcı kayıt yaptırdı

DÜNYA GENELİNDEN KATILIM

Telekonferansa bin civarında katılımcı beklenirken, 3 binin üzerinde yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı. Bu sayının, yarın toplantı saatine kadar daha da artması öngörülüyor. Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere, dünya genelinden katılım gerçekleşecek.