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: Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan , ile görüştü. Macron, "'nin ekonomik istikrarı Fransa için önemli" dedi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 15:26
Son dakika: Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

haberi... Başkan , ile görüştü. Macron, "'nin ekonomik istikrarı Fransa için önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK İSTİKRARI FRANSA İÇİN ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İki lider, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladılar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransız mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğuna dikkati çekti. İki liderin, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde de bulundukları öğrenildi.

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