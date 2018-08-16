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haberi: Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? kaç TL? (16 Ağustos güncel altın fiyatı)

ülkemizde her gün, düzenli olarak en çok araştırılan konulardan bir tanesi. Gerek altının Türk toplumunda kapladığı yer, gerekse son günlerde ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları altın fiyatlarında gelişmelerinin yaşanmasına neden oluyor. Doların inişli çıkışlı seyir izlemesi, çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarının da dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor. düşüş içerisinde. Altın fiyatları kadar oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.8.2018 17:36 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 17:42
Son dakika haberi: Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatları kaç TL? (16 Ağustos güncel altın fiyatı)

nda yaşanan gelişmelerini haberimizden takip edip detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Düğün mevsimini yaşadığımız şu günlerde, bireylerin en çok araştırdığı konulardan. Piyasalarda döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanma, altın fiyatlarını da etkiliyor; ve fiyatlar bir inişli bir çıkışlı seyir izliyor. Son 2-3 gün içerisinde yükselen altın fiyatları bugün bir düşüş içerisinde. Türk ekonomisine yapılan manipülatif girişimlerin bertaraf edilmesi için yapılan girişimler her geçen gün daha olumlu netice veriyor ve altın fiyatları da düşüşe geçiyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları bugün bir düşüş içerisine girdi. Türk ekonomisine yönelik yapılan dış kaynaklı saldırılara karşı alınan önlemler bu düşüşün en önemli sebeplerinden. Altın fiyatları ile ilgili son dakika detaylı bilgileri için ilerleyiniz...

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