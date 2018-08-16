Son dakika haberi: Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatları kaç TL? (16 Ağustos güncel altın fiyatı)

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini haberimizden takip edip detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Düğün mevsimini yaşadığımız şu günlerde, bireylerin en çok araştırdığı konulardan. Piyasalarda döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanma, altın fiyatlarını da etkiliyor; ve fiyatlar bir inişli bir çıkışlı seyir izliyor. Son 2-3 gün içerisinde yükselen altın fiyatları bugün bir düşüş içerisinde. Türk ekonomisine yapılan manipülatif girişimlerin bertaraf edilmesi için yapılan girişimler her geçen gün daha olumlu netice veriyor ve altın fiyatları da düşüşe geçiyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları bugün bir düşüş içerisine girdi. Türk ekonomisine yönelik yapılan dış kaynaklı saldırılara karşı alınan önlemler bu düşüşün en önemli sebeplerinden. Altın fiyatları ile ilgili son dakika detaylı bilgileri için ilerleyiniz...