Sosyal medya şirketlerine son uyarı

Döviz
kurlarında yaşanan dalgalanmalar sırasında sosyal medya
yı kullanarak spekülasyon yapmaya çalışan 346 kişiye yönelik düzenlenen operasyonun ardından, Türkiye
'de henüz temscilcilik açmayan sosyal medya şirketlerinin durumu bir kez daha gündeme geldi. Türkiye'de temsilcilik açmak istemeyen sosyal medya şirketlerine son uyarıyı yaptıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Belirli bir süre tanıdık, ya gereğini yapacaklar ya da biz mevzuata uygun gereğini yaparız" dedi.
Gerekli çalışmaya önce alternatifleri olanlardan başlayacaklarını belirten Sayan, şunları söyledi:
"Yıllardır söylüyoruz. Bu şirketlerin öncelikle datayı, veriyi Türkiye'de tutmaları gerekiyor. Bunun için de ilgili mevzuata uymalarını ve sunucularını Türkiye'ye getirmelerini istiyoruz. Ayrıca, Türkiye'de temscilik açmaları da gerekiyor. Hepimiz görüyoruz, sosyal medya hesapları üzerinden ülkemize çok net saldırılar oluyor. Biz de bakanlık olarak, bundan sonra bu tür manipülasyonların olmaması için ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu şirketlerden ABD hükümetiyle, Fransız, İngiliz hükümetiyle neyi nasıl yapıyorlarsa Türkiye ile de aynısını yapmalarını istiyoruz. Ne bir fazlası, ne bir eksiği, olması gereken bu. Benim başka alternatifim yok, düzeni kurdum bu şekilde hareket ederim diyemezsiniz.
Son günlerde yaşanan olaylar ortaya çıkardı ki; artık bizim ülke olarak beklemeye takatimiz yok. Bu şirketlere belirli bir süre tanıdık, yasalarımıza uymaları, sunucularını Türkiye'ye taşımaları ve burada temscilik açmaları gerekiyor. Aksi halde, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılacak." "AMACIMIZ İNSANLARIN MAĞDURİYETİ DEĞİL"
"Bu yüzden ilk olarak alternatifleri olanlardan başlayacağız. Tüm bu uygulamaların millisinin kullanılması ve bunun önünün açılması için de hep birlikte çalışmalıyız. Hep birlikte alternatifleri ortaya koymamız gerek ve bu meseleye milli bilinçle yaklaşarak, kendi ihtiyaçlarımıza yönelik çözümleri kendimiz üretecek noktaya ulaşmalıyız."