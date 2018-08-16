Tarımda prim üretimi 1.6 milyar lira

TARSİM 2018 yılının ilk yarı sonuçları hakkında bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada üreticilerin tarım
sigortasına olan ilgisinin arttığı; değişen iklim şartları sebebiyle yaşanan doğal afetlerin, sistemin güçlü yapısının, hayata geçirilen yeni uygulamaların, üreticilerin duyduğu memnuniyetin ve devletin tarımın gelişimini teşvik eden yaklaşımının bu artışta etkili olduğu belirtildi. Son yıllarda küresel düzeyde yaşanan doğal afetlerin yol açtığı hasarların yıkıcı nitelikte olduğunun ve tüm dünyayı olduğu kadar ülkemizi de derinden etkilediğinin altı çizilerek, sigortasız sürdürülen tarım faaliyetlerinin artık mümkün olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Devlet Destekli Tarım Sigortaları çerçevesinde her yıl yeni teminatlar uygulamaya alınmakta, devletin üreticiye sağladığı prim desteği bazı branşlarda %67'ye ulaşmakta, üreticilere ödeme kolaylıkları sunulmakta ve bu doğrultuda portföy istikrarlı bir şekilde büyümektedir. 2018 yılının ilk yarısında, tüm tarım sigortası branşlarında sigortalanan varlık bedeli bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 artış ile 28 milyar liraya, poliçe adedi 1.5 milyona, prim üretimi 1.6 milyar liraya, büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedi %35 artış ile 1.6 milyona, bitkisel ürün sigortalarında sigortalı alan 22 milyon dekara ulaşmıştır." EN ÇOK HASAR MALATYA'DA
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Tarım sigortalarını yaşanan hasarlar anlamında değerlendirdiğimizde ise, geçtiğimiz yıllara kıyasla mayıs ayına kadar ciddi anlamda bir hasar ile karşılaşılmadığı dikkati çekmiştir. Bugüne kadar, tüm tarım sigortası branşlarında 265 bin adedin üzerinde ihbar alınmıştır. Hasar sebeplerinde dolu, don, fırtına ile sel ve su baskını, hasar ihbarı alınan illerde Malatya
, Manisa
ve Konya
, ürünlerde ise buğday, kayısı ve üzüm öne çıkmıştır. Alınan hasar ihbarlarını takiben başlayan ve ekspertiz çalışmalarının birçoğuna, Bölge Müdürlüklerimiz de iştirak etmektedir."