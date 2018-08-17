2018 PMYO 2 bin 500 Polis alımı! Başvuru ekranı ve başvuru şartları...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından beklenen müjdeli haber nihayet verildi. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bin 500 polis adayı alımı yapılıyor. Alım yapılacak adayların 2 bin 250 kişisi erkek, geriye kalan 250 kişi de bayan adaylara verildi. Söz konusu ilana başvuruları lise mezunu adaylar yapabilecektir. İşte diğer başvuru şartları ve 2500 polis alımı ile ilgili tüm merak edilenler...

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

* Başvuru yapmadan önce, ilgili bankaya gereken tutarı yatırmanız gerekmektedir.