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2018 2 bin alımı! Başvuru ekranı ve başvuru şartları...

Emniyet Genel Müdürlüğü () lise mezunu 2 bin memuru adayı alımı yaptığını duyurdu. Buna göre ön başvurular başladı. Peki başvuru şartları neler? Adaylarda hangi şartlar aranmaktadır? Detaylar ve başvuru ekranı haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.8.2018 07:51 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 07:52
2018 PMYO 2 bin 500 Polis alımı! Başvuru ekranı ve başvuru şartları...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından beklenen müjdeli haber nihayet verildi. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü () 2 bin adayı alımı yapılıyor. Alım yapılacak adayların 2 bin 250 kişisi erkek, geriye kalan 250 kişi de bayan adaylara verildi. Söz konusu ilana başvuruları lise mezunu adaylar yapabilecektir. İşte diğer başvuru şartları ve 2500 polis alımı ile ilgili tüm merak edilenler...

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2018 PMYO 2 bin 500 Polis alımı! Başvuru ekranı ve başvuru şartları...
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