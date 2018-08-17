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dışı finansta büyüme sürüyor

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Banka dışı finansta büyüme sürüyor
Finansal Kurumlar Birliği () çatısı altında faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, yılın ilk altı ayında büyümesini sürdürdü. FKB'nin temsil ettiği üç sektörün aktif toplamı yılın ilk yarısında yüzde 28 artarak 154.1 milyar liraya, işlem hacmi yüzde 22 artarak 111.7 milyara, faaliyet konusu alacakları ise yüzde 27 artarak 138.6 milyar liraya çıktı. FKB Başkanı Mehmet Cantekin, " ekonomisinin sınavdan geçtiği bir dönemde ekonomiye olan desteğimiz sürecek" dedi.
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Banka dışı finansta büyüme sürüyor
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