Bumerang: Amerika ekonomik savaşta kendi ayağına sıkıyor

Trump'ın başkanlığa seçilmesinin ardından küresel haydutluğa soyunan ve ticaret savaşlarını başlatan ABD , adeta kendi kazdığı kuyuya düşüyor. Doları küresel bir tehdit unsuru olarak kullanan ülkeye karşı, tüm dünyada tepki her geçen büyüyerek alternatif para birimi arayışını hızlandırırken, ABD'ye karşı başlatılan yaptırımlar da ülke ekonomisini tehdit edici boyuta geldi.Meksika, Çin ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye ek gümrük vergisi yaptırımları uygulayan Amerika Başkanı Donald Trump , yaptığı hamlelerle birlikte ülkesindeki çelik, alüminyum, inşaat ve otomotiv sektörlerini zor duruma soktu. Özellikle çelik ve alüminyuma getirilen ek vergilerin etkisiyle, ABD'nin AK Steel, General Motors ve Boeing'in de aralarında bulunduğu önemli şirketlerinin piyasa değeri 45 milyar dolar azaldı.Son dönemde hedef tahtasına konan Türkiye'nin almış olduğu misilleme kararları, CNN International'de "Türkiye, ABD mallarına yeni tarife ile ağır tokat attı" alt başlığıyla duyurulup, ABD borsa larındaki düşüş "Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı" şeklinde yorumlandı. Trump'ın hamlelerinin etkisiyle ülkede konut fiyatları yüzde 6.4 artarken, 300 bin kişinin istihdam edildiği çelik ve alüminyum sektöründe işsizliğin artması bekleniyor.Son iki ayda ABD'li 20 bin şirket tarifelerden muafiyet için başvurdu. Ayrıca Harley Davidson, AB'nin getirdiği vergiler nedeniyle zor duruma düştüğü için ABD'deki üretiminin büyük bir kısmını durdurup operasyonlarını yurtdışına taşımaya karar verdi.Türkiye'nin ABD'ye karşı uyguladığı yaptırımlar CNN'de "Türkiye ABD mallarına yeni tarifeyle ağır tokat attı" şeklinde duyuruldu.2017'deABD Ticaret Bakanlığı, Kanada 'dan ithal edilen yumuşak kereste ürünlerine yüzde 3 ila 24 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getirdi. Bu yıl ise Trump, Kanada'dan ithal edilen çelik için yüzde 25 ve alüminyum için de yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı.Temmuz ayında ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. ABD daha sonra getirdiği yeni tarifelerle 200 milyar doların üzerinde bir yaptırım listesi belirledi.Trump, Kanada ve Avrupa Birliği ile birlikte Meksika'dan da ithal edilen çelik için yüzde 25 ve alüminyum içinde yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı.10 Ağustos'ta Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini açıkladı. Trump attığı mesajda, gümrük vergisini alüminyumda yüzde 20, çelikte ise yüzde 50'ye çıkartacağını söyledi.ABD'ninadımına karşılık Kanada, bu ülkeden ithal edilen et, kahve, şekerleme, kontraplak, akçaağaç pekmezi ve çelik ile alüminyuma karşı toplamı 16.6 milyar dolar değerindeki ürüne misilleme gümrük vergisi uygulama kararı aldı.Çin, ABD yönetiminin ek vergi uygulamasına karşı 50 milyar dolarlık vergi misillemesi yaptı. Pekin hükümeti, ek vergi getirdiği 659 ABD ürününe yüzde 25 vergi uygulayacağını söyledi. Vergi uygulanacak ürünler arasında soya fasulyesi, kimyasallar, viski, tütün ürünleri, kırmızı et, mısır, buğday bulunuyor.Meksika da aralarında domuz eti, elma ve peynir çeşitlerinin bulunduğu birtakım tarımsal ürünlere ek gümrük vergisi uygulamaya karar verdi.ABD'ninTürkiye'ye karşı uyguladığı ek vergi uygulamasının ardından Türkiye'den çok sert misilleme geldi. Önceki gün Resmi Gazete 'de yayımlanmasıyla birlikte ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100'ün üzerinde artırılmasına karar verilirken, toplamda 533 milyon dolarlık yaptırım uygulanacak. Bunun yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla birlikte ülkenin teknoloji ürünlerine de boykot çağrısı yapıldı.