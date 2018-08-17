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Ekonomik ve psikolojik yıkımları engellemeliyiz

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Ekonomik ve psikolojik yıkımları engellemeliyiz
EMLAK Konut GYO Genel Müdürü Türkiye nüfusunun yüzde 95'inin kuşağında yaşadığını belirterek, "Deprem bir tabiat gerçeğidir; bu durumu engelleyemesek bile sebep olduğu kayıpları, ekonomik ve psikolojik yıkımları engellemek adına devletimiz bu konuda gerekli tedbirleri alıyor. 2012 yılında başlatılan seferberliği bu tedbirlerin en önemlisi" diye konuştu.

16 YILDA 132 BIN KONUT
olarak , ve 'nde yerinde dönüşüm faaliyetlerine devam ettiklerinin altını çizen Gedikli, "Yaptığımız çalışmalarla dönüşüm sahasında bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak okul, cami, kreş, meydan, park gibi sosyal çevreye etki edecek yapıları da geliştirmeye özen gösteriyoruz" dedi. Son 16 yılda 132 bin 276 bağımsız bölüm geliştirdiklerini belirten Gedikli, "Tamamına baktığımızda, proje geliştirdiğimiz noktalarda sadece konut değil, yaşam alanlarını bir bütün olarak geliştirdiğimiz görülebilir" şeklinde konuştu.

GELECEĞİ DE PLANLAMAK LAZIM
Hakan Gedikli, yapılan kentsel dönüşüm faaliyetlerinin bütüncül anlamda geleceği de planlamak olduğunu belirterek, "Yapılan çalışmalarla sadece yapılar yenilenmekle kalmıyor; ayrıca sosyal çevre, trafik, altyapı gibi pek çok farklı alanda da düzenlemeler yapılıyor. Kentsel dönüşüm ve riskli alanların yeniden geliştirilmesi süreçlerinin hayati bir zorunluluk olduğu unutulmamalı" ifadelerini kullandı.
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