İstanbul’da 1.5 milyon ev tehlike altında

Türkiye
'deki konutl
arın yalnızca yüzde 48,7'sinin deprem sigorta
sına sahip olduğunun altını çizen Koalay.com Türkiye CEO'su Bradley Du Chenne, "Deprem konusunda maalesef acı hatıralara sahip olan Türkiye'de zorunlu olmasına rağmen 17.6 milyon konutun 9 milyonu hala sigortasız. Aylık ortalama 10 TL'ye yaptırılan DASK
, olası bir zararda 170 bin TL'ye kadar ödeme yapabiliyor. Online olarak yalnızca birkaç basit adımda satın alınabilen DASK, yıkıma neden olan depremin hiç olmazsa maddi yükünü hafifletmek için geleceği düşünmemiz gerekiyor" dedi. 2012 yılında ülkemizde toplam 16.3 milyon konutun yüzde 29,7'si sigortalıyken, 2018'de 17.6 milyon konutun yüzde 48,7'si sigortalandı. Böylece ülkemizde son 5 yılda sigortalılık oranı yüzde 19.2 artış gösterdi. Deprem sigortası olan konutların büyük bir atış görülmesine karşın 1. derece deprem kuşağında yer alan İstanbul
'da, 1.5 milyondan fazla konutun sigortası bulunmuyor. 185 MİLYONLUK ÖDEME
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 17 Ağustos depreminin 19'uncu yıldönümünde bir mesaj yayınladı. Depremden sonra hayatın devam edebilmesi için sigorta yaptırmanın önemini hatırlatıldığı açıklamada, DASK'ın kuruluşundan bu yana yaşanan 579 depremde toplam 184 milyon 757 bin 50 TL hasar ödemesi yaptığı belirtildi.