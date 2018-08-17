Kalkınma Bankasında yeni dönem

Kalkınma Bankasının yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalara hız verildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Kalkınma Bankasının yeniden yapılandırılacağını açıklamasının ardından bu konudaki yasal altyapıyla ilgili değişiklik çalışmalarına başlandı.

Meclise ekimde sunulması beklenen yasal mevzuat değişiklikleri tamamlandıktan sonra, banka güçlü bir bilançoya kavuşturulup işlevi artırılacak. Bu adımlarla, ülkede kalkınma bankacılığının gelişmesi sağlanırken, sermaye piyasasının güçlendirilmesinin de yolu açılacak.

Bankanın teknolojik ve stratejik sektörlerde yapılacak yatırımlara uzun vadeli fon sağlanmasında görev alması bekleniyor.

İBRAHİM HALİL ÖZTOP KİMDİR?

Türkiye Kalkınma Bankası AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına sektörün içinden gelen bir isim olan İbrahim Halil Öztop atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olan İbrahim Halil Öztop, Bilkent Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans derecesine sahip. 1995 yılında yatırım bankacılığı kariyerine başlayan ve 1999 yılında Körfezbank'a geçerek gruba katılan Öztop, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında Yatırım Bankacılığı Grup Müdürü olarak görev yaptı. Garanti Yatırım bünyesinde Özel Sermaye İşlemleri Müdürü olarak çalışan Öztop, 2011 yılından bu yana Garanti Yatırım'da kurumsal finansmandan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.