Manipülasyonu ‘bot’la yapıyorlar

Türkiye
'ye karşı yürütülen algı operasyonlarının başını çeken, yıllık ortalama 2.5 milyar dolarlık reklam geliri elde etmesine rağmen burada temsilcilik açmadığı için vergi ödemeyen, yetkili makamların aleyhte içerik taleplerini kaldırmak için dahi aylarca bekleten Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube incelemeye alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu şirketlere yasalara uymaları konusunda süre tanıdı. Sunucularını Türkiye'ye taşımayan ve burada temsilcilik açmayana gerekli işlem yapılacak. Ancak tüm uyarılara rağmen ABD'li sosyal medya
siteleri Türkiye'nin aleyhine olabilecek dedikoduları öne çıkarmaya devam ediyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? ABD KONTROLÜNDE
Manipülatif haberlerin sosyal medya sitelerinde yüksek sayıda retweet ve like almasının altında yabancı istihbarat örgütlerinin oluşturduğu yapay zeka
yazılımları ve bot hesaplar bulunuyor. Görüşüne başvurduğumuz Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı Stratejist Abdullah Çiftçi
, "Twitter'deki Türk kullanıcı hesaplarını analiz ederek en fazla hangi 'kelime, konu' konuşulduğunu görüyorlar ve bot hesaplarla o konular üzerindeki 'öfkeyi' kışkırtarak 'dedikodu ve yalan' haberin yayılmasını sağlıyorlar. Araştırmalara göre sosyal medyada yalan haberler, gerçekten çok daha hızlı yayılıyor. Bu farklı istihbarat örgütlerinin siber ajanları ile yaptıkları manipülasyonlardan kaynaklanıyor" diyor. ABD istihbaratı kontrolündeki FETÖ
'cü hesapların da bu süreçte kullanıldığını aktaran Çiftçi, "Bazı vatandaşlar da durumun ciddiyetinin farkında olmayıp buna katkı veriyor" şeklinde işleyişi anlatıyor. 3 KOLDAN MÜCADELE
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın siber ajanlar konusunda ciddi mücadele verdiğini anlatan Çiftçi, 3 binden fazla hesaba soruşturma açıldığını belirtiyor. ABD ve İngiltere gibi birçok ülkede siber polisin yapay zeka ile suçluları takip ettiğine dikkat çeken Çiftçi, Türkiye'de de üç koldan mücadele edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Çiftçi, şöyle devam ediyor: "Siber Daire, suçlu takip için 'yapay zeka polisi' programı geliştirmeli. Bu programla terörü destekleyen hesaplar ve ilişkide olduğu alt hesaplar rahatlıkla yakalanabilir. İstihbarat Dairesi'nin sosyal medyadaki 'siber ajan' hesaplarını tespit etmesi daha kolay olduğu için yapay zeka ile geliştirilen özel programlar kullanması gerekiyor. Hükümet de televizyonlarda kamu spotu hazırlayıp vatandaşları sosyal medya kullanım konusunda eğitmeli. Günümüzde sosyal medya kontrol edilmeden asayişi sağlamak artık zor." ?MİLLİ YAZILIMA GEÇILMELİ
Türk
mühendisler tarafından geliştirilen Finkafe'yi hayata geçiren Mobil Finans Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arif Ünver
de, yerli ve milli sosyal medya hesaplarının kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu yazılımların özellikle kamu kurumları tarafından tercih edilebileceğine dikkat çeken Ünver, "Her bakanın resmi Twitter hesabı var. Bazen ilk açıklamaları bu kanallardan yapıyorlar. Oysa ki bunu Türk mühendis
ler tarafından geliştirilen, vergisi ülkeye kalan yerli hesaplardan yapsalar uluslararası dahil tüm dünya medyası bu platforma döner. Bu hesaplar da böylece gelişir" diyor. HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR
Türkiye'de
son dönemde gerçekleşen ekonomik saldırıların önemli bir bölümünün sosyal paylaşım ağları üzerinden manipülasyonlarla yapıldığını aktaran Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK
) gelen ihbarları anında değerlendiriyor. BTK İnternet Daire
Başkanı Dr. Mustafa Küçükali, sivil örgütleri, kurumları ve bireyleri spekülatif saldırılara karşı uyarıyor. Küçükali, "Herkese sorumluluk düşüyor. Paylaştığı mesajlarda bilerek veya bilmeyerek panik havası yaratacak manipülasyonların aracısı konumuna düşebilirler. Herkes azami gayret göstermeli. Biz de bu konuda daha hızlı sonuç almak için olanakları sonuna kadar zorluyoruz" diyor. İnternet Daire Başkanlığı'nın 5651 sayılı kanunun tanıdığı yetkiyle hareket ettiğini aktaran Küçükali, "Biz de anında ilgili kurumları, küresel sosyal ağ şirketlerini uyarıyoruz. Hemen hepsiyle iletişime geçerek hızlı bir şekilde aksiyon almalarını sağlıyoruz" diye konuşuyor.