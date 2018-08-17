HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Piyasalarda gün sonu | Altın - Dolar fiyatları - Borsa 17 Ağustos 2018

Piyasalarda gün sonu | - fiyatları - Borsa 17 Ağustos 2018

Borsa, yüzde 1,83 değer kazanarak 88.734,76 puana yükseldi - ın kilogram fiyatı 228 bin lira oldu

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 18:54 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 18:54
Piyasalarda gün sonu | Altın - Dolar fiyatları - Borsa 17 Ağustos 2018

'da BIST 100 endeksi, 1.591,54 puan artışla 88.734,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 540,97 puan ve yüzde 0,62 azalarak 86.602,24 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.148,73 puan ve yüzde 1,32 değer kaybederek 85.994,49 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 84.654,50 puanı, en yüksek 88.764,19 puanı gören endeks, günü yüzde 1,83 artışla 88.734,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,88, sanayi endeksi yüzde 2,48, hizmetler endeksi yüzde 0,76 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 2,68 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.603,11 puan ve yüzde 2,42 artarak 109.975,39 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 130'u prim yaptı, 247'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Garanti Bankası ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.178,76 DOLAR

ın onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.178,76 dan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 5,56 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 228 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9902 lira, satışta 6,0142 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7942 lira, satışta 5,8174 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 26,15'ten, bileşik getirisi de yüzde 27,87'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1405, sterlin/dolar paritesi 1,2728, dolar/yen paritesi de 110,46 düzeyinde seyrediyor.

Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,78 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım0,965,49-25,58
Acıpayam Selüloz2,33-2,10-10,06
Adana Çimento (A)5,590,364,37
Adana Çimento (B)3,840,262,23
Adana Çimento (C)1,07-0,9336,41
Adel Kalemcilik12,90-1,23-16,91
Adese Alışveriş Ticaret1,70-2,86-14,57
Afyon Çimento4,981,63-35,99
Ak Enerji0,641,59-29,67
Akbank5,823,56-38,37
Akçansa8,750,11-14,52
Akdenız Güvenlık Hız.1,95-5,80-67,12
Akfen GMYO1,852,78-23,24
Akın Tekstil8,151,12-42,24
Akiş GMYO2,42-1,22-13,32
Akmerkez GMYO17,750,28-9,91
Aksa10,561,34-11,88
Aksa Enerji4,020,00-2,66
Aksigorta3,184,264,85
Aksu Enerji6,57-0,9023,98
Alarko Carrıer39,301,03-31,68
Alarko GMYO44,52-1,07-9,52
Alarko Holding4,480,90-34,39
Albaraka Türk1,21-2,42-19,53
Alcatel Lucent Teletaş5,327,47-33,33
Alkim Kağıt3,53-2,22-23,85
Alkim Kimya20,14-1,18-15,06
Altınyağ0,71-4,05-40,64
Altınyunus Çeşme3,88-2,51-23,17
Anadolu Cam3,07-0,3220,25
Anadolu Efes21,14-1,40-11,21
Anadolu Grubu Holding18,392,00-22,05
Anadolu Hayat Emek.7,724,18-1,24
Anadolu Isuzu8,22-2,84-9,67
Anadolu Sigorta4,270,7141,80
Anel Elektrik2,19-2,23-41,91
Anel Telekom0,390,00-22,00
Arçelik12,812,07-38,33
Arena Bilgisayar2,57-1,91-39,24
Armada Bilgisayar10,47-8,2454,42
Arsan Tekstil1,870,006,86
Artı Yatırım Holding1,171,7424,47
Aselsan25,10-2,94-20,97
Aslan Çimento27,30-0,80-27,36
Ata GMYO3,96-1,00-17,33
Atakule GMYO1,941,04-5,37
Atlantik Petrol Ürünleri0,76-2,56-45,32
Atlantis Yatırım Holding0,310,00-36,73
Atlas Yat. Ort.0,69-2,82-29,59
AvivaSA Emeklilik Hayat13,202,33-25,44
Avrasya GMYO0,97-2,02-38,61
Avrasya Petrol ve Tur.1,200,84-28,57
Avrasya Stratejik GMYF1.129,500,04
Avrupa Yatırım Holding2,776,1351,37
Ayen Enerji3,03-3,50-37,27
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,59-0,63-2,95
Aygaz12,002,13-17,22
Bagfaş6,03-0,33-42,57
Bak Ambalaj5,13-6,56-0,19
Balatacılar Balatacılık0,430,00-23,21
Bantaş Ambalaj1,86-2,62-54,52
Banvit10,62-3,45-50,42
Baştaş Başkent Çimento2,300,00-2,82
Batı Çimento2,871,06-34,64
Batısöke Çimento1,14-1,72-31,30
Bera Holding1,58-3,07-49,03
Berkosan Yalıtım1,55-3,73-30,49
Beşiktaş Futbol Yat.2,07-2,82-49,39
Beyaz Filo6,71-1,90-80,04
Bilici Yatırım1,37-1,44-10,49
Bim Mağazalar64,85-1,37-15,58
Bimeks0,110,00-60,71
Birko Mensucat0,362,86-12,20
Birlik Mensucat0,94-2,08-33,33
Bizim Mağazaları5,00-3,66-35,06
Bolu Çimento4,55-0,44-4,61
Bomonti Elektrik0,595,36-45,37
Borusan Mannesmann7,45-0,53-32,54
Borusan Yat. Paz.37,721,02-12,58
Bosch Fren Sistemleri143,10-1,58-21,88
Bossa6,13-2,0851,36
Boyner Perakende Yat.7,450,68-18,85
Brisa5,79-1,36-20,36
Burçelik2,882,13-25,19
Burçelik Vana1,551,31-11,43
Bursa Çimento4,84-2,02-4,42
Carrefoursa3,610,00-35,30
Coca Cola İçecek28,100,14-16,10
Cosmos Yat. Holding0,950,00-18,80
Credıtwest Faktorıng1,111,83-0,43
Çelebi38,50-0,7713,00
Çelik Halat5,94-2,3058,84
Çemaş Döküm2,22-3,9020,00
Çemtaş5,640,0038,24
Çimbeton25,70-3,46-30,39
Çimentaş8,410,12-27,44
Çimsa8,98-2,18-31,94
Çuhadaroğlu Metal1,79-2,72-38,91
Dagi Giyim1,53-0,65-32,60
Dagi Yatırım Holding1,09-0,91-23,78
Dardanel1,15-2,54-41,03
Datagate Bilgisayar4,35-2,25-55,25
Demirören Gazetecilik7,0619,86168,95
Demısaş Döküm3,530,5792,90
Denge Holding1,70-1,16-10,15
Deniz GMYO2,61-0,76-3,33
Denizbank4,64-0,4326,43
Denizli Cam9,23-1,18-22,24
Derimod8,95-2,1919,17
Desa Deri1,02-0,970,99
Despec Bilgisayar2,61-4,40-27,30
Deva Holding3,86-1,03-11,87
Diriteks Diriliş Tekstil0,64-3,03-45,30
Ditaş Doğan5,26-3,31-12,28
DO-CO420,0014,60103,26
Doğan Burda2,50-1,19-24,70
Doğan Holding1,32-3,6551,72
Doğtaş Kelebek Mobilya1,12-4,27-69,23
Doğusan2,71-0,3785,62
Doğuş GMYO1,88-0,53-41,98
Doğuş Otomotiv5,28-4,00-29,96
Döktaş Dökümcülük10,500,00-4,55
Duran Doğan Basım2,59-1,89-31,30
Dyo Boya4,540,00-40,34
Eczacıbaşı İlaç3,420,59-18,19
Eczacıbaşı Yatırım7,90-1,25-21,23
Edip Gayrimenkul0,620,00-47,46
Ege Endüstri302,500,130,86
Ege Gübre23,803,30-6,74
Ege Profil8,10-0,25-17,59
Ege Seramik3,650,83-16,50
Egeli & Co Tarım Girişim0,16-5,88-76,81
Egeli&Co Enerji Yatırım0,22-8,33-53,19
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,00-50,00
Egeplast4,45-3,26-4,91
Ekiz Kimya0,370,00-35,09
Emek Elektrik1,06-4,50-32,73
Eminiş Ambalaj3,000,33-35,34
Emlak Konut GMYO1,66-2,92-36,09
Enerjisa Enerji5,00-0,40
Enka İnşaat4,650,00-14,24
Erbosan62,25-1,58-21,51
Ereğli Demir Çelik11,338,6321,31
Ersu Gıda0,911,11-30,53
Escort Teknoloji0,570,00-54,76
Etiler Gıda2,51-1,57-46,48
Euro Kapital Yat. Ort.0,701,45-36,19
Euro Trend Yat. Ort.0,700,00-24,94
Euro Yat. Ort.0,610,00-26,78
Euro Yatırım Holding0,49-3,92-19,67
Fenerbahçe Futbol21,72-2,16-36,68
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,32-2,92-68,72
F-M İzmit Piston14,75-5,4517,73
Fonet Bilgi Teknolojileri3,69-1,60-25,00
Ford Otosan54,802,05-5,59
Formet Çelik Kapı7,141,56
Frigo Pak Gıda1,16-0,8522,11
Galatasaray Sportif1,501,35-28,49
Garanti Bankası5,841,57-43,17
Garanti Faktoring2,10-0,94-35,58
Garanti Yat. Ort.0,610,00-16,93
Gedik Y. Men. Değ.2,750,739,13
Gedik Yatırım Holding1,521,3310,14
Gediz Ambalaj3,041,00-15,91
Gentaş2,37-4,4457,99
Gersan Elektrik3,87-0,77-17,83
Global Men. Değ.0,48-4,006,67
Global Yat. Holding2,94-0,68-18,56
Good-Year3,55-2,74-14,62
Göltaş Çimento40,000,00-38,74
Gözde Girişim2,04-0,49-63,96
GSD Denizcilik0,951,06-29,63
GSD Holding0,660,00-8,33
Gübre Fabrik.2,99-3,24-29,31
Güler Yat. Holding0,94-1,05-18,97
Güneş Sigorta1,38-1,43-16,36
Halk GMYO0,620,00-32,07
Halk Sigorta0,82-1,20-38,42
Hatay Tekstil3,65-6,17-26,56
Hedef Girişim1,40-2,78-33,86
Hektaş10,064,7943,71
HUB Girişim1,300,009,24
Hürriyet Gzt.1,12-19,42-16,42
ICBC Turkey Bank4,511,12-1,10
İdealist GMYO1,78-1,11-12,75
İhlas Ev Aletleri0,352,94-31,37
İhlas Gayrimenkul1,14-3,39-41,84
İhlas Gazetecilik0,74-1,33-37,29
İhlas Holding0,350,00-33,96
İhlas Yayın Holding0,340,00-33,33
İndeks Bilgisayar6,28-3,38-38,55
Info Yatırım0,941,08-20,34
İntema22,04-3,33-9,45
İpek Doğal Enerji4,57-2,97-14,90
İskenderun Demir Çelik7,280,2849,22
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Piyasalarda gün sonu | Altın - Dolar fiyatları - Borsa 17 Ağustos 2018
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN