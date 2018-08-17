Rusya’dan alternatif para birimi önerisi

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, doların baskı aracı olarak kullanımının yeni küresel para biriminin oluşmasına yol açacağını söyledi. Aksakov, "Alternatif bir dünya para birimi yaratma süreci 5 yıl içinde tamamlanabilir" dedi. Aksakov, BRICS (Brezilya, Rusya
, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkelerinin kendi aralarında ödemeler için yeni para birimi ihtimalini görüştüklerini belirterek, "Dolara alternatif ortaya çıkarsa, ABD'nin dünya üzerindeki etkisi de yok olacak" diye konuştu.