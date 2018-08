Son dakika haber: Dolar Euro kuru bugün ne kadar kaç TL? 17 Ağustos Cuma döviz - dolar fiyatları!

Dış güçlerin yaptığı kur saldırılarına Türkiye'den gelen peş peşe adımların ardından dolar kuru gerilemeye devam ediyor. Türk Lirası'nın değer kazanması vatandaşların yüzünü güldürüyor. Piyasalardaki son dakika gelişmelerini takip eden kişiler 'Dolar ve Euro ne kadar' sorusunun yanıtını an be an araştırıyor. 17 Ağustos Cuma sabahı itibari ile Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, kaç TL?

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? TL DEĞER KAZANIYOR!

Piyasalarda yaşanan hareketlilik bu sabah saatlerinde yine devam ediyor. Dolar kuru, gerilemeye devam ederken, son dakika gelişmeleri ise vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Türkiye'nin attığı adımların ardından Türk Lirasının değer kazanması ise yüzleri güldürüyor.

İşte Dolar ve Euro ne kadar kaç tl sorusunun yanıtı;