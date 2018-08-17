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haber: güne düşüşle başladı - Serbest piyasada döviz fiyaarı - Dolar bugün ne kadar?

haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferanstaki mesajların ardından düşüş eğilimini dün de sürdüren ve 5,70'in altını gören /, günü yüzde 1,3 azalışla 5,8250'den tamamladı. Dolar/TL, güne düşüşle başlayarak 5,7503'i görmesinin ardından 5,7750 seviyesinde dengelendi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 10:03
Son dakika haber: Dolar güne düşüşle başladı - Serbest piyasada döviz fiyatları - Dolar bugün ne kadar?

haberi... /, bugün 5,7503'e kadar gerilemesi sonrasında saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 5,7750 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 6,6130'dan, sterlin/TL ise 7,4140'tan işlem görüyor.

BAKAN ALBAYRAK'IN MESAJLARI TÜRK LİRASINI DESTEKLEDİ

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () attığı adımların, Türk lirasına spekülatif atakları sınırladığını belirterek, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferanstaki mesajların da Türk lirasını desteklediğini vurguladı.

Yurt içinde bugün TCMB'nin yayımlayacağı ağustos ayı beklenti anketi ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesi ve ABD ile diplomatik haber akışının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, dolar/TL'nin 6 seviyesinin altında kaldığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini ve 5,00-5,20 bandının gündeme gelebileceğini söyledi.

Son dakika: Bakan Berat Albayrak yabancı yatırımcılarla buluştu

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Son dakika haber: Dolar güne düşüşle başladı - Serbest piyasada döviz fiyatları - Dolar bugün ne kadar?
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